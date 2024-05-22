Okulda Filistin'e destek gösterisi: Çocukların üzerine kefen örtüldü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir imam hatip lisesinde, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen tiyatro gösterisinde çocukların üzerine beyaz kefen örtüldü.

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Okulda Filistin'e destek gösterisi: Çocukların üzerine kefen örtüldü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında bir okulda öğrencilerle Filistin etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, öğrencilerin üzerine kefen örtülmesi tepki topladı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Filistin’e destek temasıyla düzenlenen etkinliğe onlarca öğrenci katılırken yapılan tiyatro gösterisinde 5 öğrenci yere yatırılarak üzerleri beyaz kefenle örtüldü. Küçük kız çocuklarının başlarının kapatıldığı törende erkek öğrencilerden bazılarına da asker kıyafeti giydirildi.

"BU PEDAGOJİK BİR CİNAYETTİR"

TÖBSEN temsilcisi Serkan Bebek duruma tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Hiçbir değerle alakası olmayan ‘Filistin'e destek’ temalı etkinlikte çocukların ölen insanları canlandırıp üzerlerine beyaz örtü örtünmesiyle karşı karşıyayız. Bu pedagojik bir cinayettir. Okullar fiili işgal ve tam bir gerici kuşatma altındadır. Din, ahlâk ya da değerler eğitimi adı altında çocuklara siyasal islamcı ideoloji empoze edilmek istenmektedir.”

Etiketler
Filistin ÇEDES protokolü MEB
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