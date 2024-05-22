Gazeteci Bahadır Özgür'e 'Sedat Peker' davası: 2 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Bahadır Özgür'e yazarlarından biri olduğu "Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları" isimli kitabıyla ilgili açıklamaları nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Gazeteci Bahadır Özgür'e 'Sedat Peker' davası: 2 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Bahadır Özgür hakkında 2 Ekim 2022 günü Mudanya Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşma sebebiyle yargılanacak.

Özgür hakkında konuşma sonrasında Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve yargı organlarını aşağılamak” suçunu düzenleyen TCK’nın 301’inci maddesine dayanarak soruşturma açmıştı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Adalet Bakanlığı’nın izni ile yapılan soruşturma sonucunda Bahadır Özgür hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ceza davasını açtı.

SÖYLEŞİDE MAFYAYI ANLATMIŞTI

Mudanya Kitap Fuarı’nda TİP Milletvekili Ahmet Şık ile beraber bir söyleşiye katılan Özgür, Timur Soykan, Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ile beraber kaleme aldıkları, “Duvar: Sedat Peker’in İtiraf, İfşa ve İddiaları” başlıklı kitabının içeriğine dair konuşmuştu.

Kitapta Susurluk’tan başlayıp bugünkü uyuşturucu ticaretine, Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para davasına, Ayhan Bora Kaplan’ın bir suç örgütü lideri olarak yükselişine ve mafya-siyaset ilişkilerine dair kapsamlı araştırmalar bulunuyor. Özgür, fuardaki konuşmasında, Uğur Mumcu’nun “Papa-Mafya-Ağca” araştırmasından başlayarak bugüne kadar süreklilik arz eden mafya-siyaset-devlet ilişkilerini ve bu süreçte açılan davaların neden sonuçlandırılamadığını anlatmıştı.

ÖZGÜR: YAPMAK DEĞİL ANLATMAK SUÇ!

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayhan Bora Kaplan'ı anlatmak suç sayıldı! Mudanya Kitap Fuar'ında, Duvar kitabının icerigi ve ABK gibi suç örgütlerinin siyasetle ilişkisine dair konuşmaya hapis talebiyle dava açıldı. Oysa bugün iş daha da tescillendi. Ama yine yapmak değil anlatmak suç!" ifadelerini kullandı.

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