Erdoğan'ın Reisi'nin cenazesine katılacağı iddiası yalanlandı

AKP'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesine katılacağı iddiası yalanlandı.

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Erdoğan'ın Reisi'nin cenazesine katılacağı iddiası yalanlandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesine katılacağı haberleri ajanslara düştü.

Ancak bu iddia daha sonra AKP tarafından yalanlandı. AKP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli basın mensupları, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi’nin cenaze törenine katılacağını söyledi" yönündeki haberler doğru değildir.

Parti Sözcümüz basın toplantısında "Bugün de Cumhurbaşkanı yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Türkiye Cumhuriyeti adına bu cenaze törenine katılacaklar" dedi."

Etiketler
İran Recep Tayyip Erdoğan AKP Ömer Çelik
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