Bolu Belediyesi, CHP ile AKP İl Başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti

Bolu Belediyesi tarafından CHP ve AKP İl Başkanlarına sigara izmaritlerini yere attıkları gerekçesiyle 578’er TL idari para cezası kesildi.

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Bolu Belediyesi, CHP ile AKP İl Başkanlarına 'izmarit atma' cezası kesti

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığı tespit edildi. İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği 578'er TL idari para cezası kesildi.

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Başkan Suat Güner ve Başkan Tahsin Mert Karagöz'e zabıta ekipleri cezaları tebliğ etti.

Kaynak: İHA

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