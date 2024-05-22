Erkan Baş'tan Erdoğan ve Mehmet Şimşek'e asgari ücret çağrısı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AKP'nin ekonomi yönetimi, yeni açıklanan tasarruf paketi ve adalet sistemini eleştirdi.

Baş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İnsanların boğazındaki son lokmayı da almayı tasarruf tedbiri olarak anlatıyorlar. Oysa gerçek başka. Gerçek birileri milyonlarına milyonlar katsın bu ülkede milyonlarca insan yoksullaşıyor. Milyonlarca insan yoksullaşıyor... Ekmekten tasarruf olmaz. Bir tek kuru ekmeğe muhtaç ettiğiniz insanlardan tasarruf bekliyorsunuz. İnsanların hakkı olanı vermiyorlar. Kendilerini hiç hak etmedikleri halde saraylarda zevki sefa içerisinde yaşıyorlar. Şimdi elimizde bir tek kuru ekmek kalmış" dedi.

"İNSANLIKLARINI YİTİRMİŞLER"

İktidarın Temmuz'da asgari ücrete zam yapmayacaklarını ifade ettiğini hatırlatan Baş "Bu durumda milyonlarca insan bu durumda yaşamaya çalışırken temmuzda asgari ücrete zam yapmayacağız diye pişkin pişkin açıklama yapanlar vicdansızdır, insanlıklarını yitirmişler" diye konuştu.

"ERDOĞAN YAŞASIN KARDEŞİM BU PARAYA"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Baş "Erdoğan yaşasın kardeşim bu paraya. Mehmet Şimşek sen yaşasana bu paraya, şu asgari ücretle bir iki gün geçinin bakalım ya" ifadelerini kullandı.

Baş şöyle devam etti:

Türkiye'de insanların en büyük ortak talebi nedir? İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Sadece insan gibi yaşamak istiyoruzdan ibaret hale geldik. İnsanların beklentisi bu. Başka bir beklenti kalmadı. Özgür yaşamak istiyorum, kaliteli yaşamak istiyorum, güzel yaşamak istiyorum, güvenceli yaşamak istiyorum. Geleceğe umutla bakmak istiyorum. Çocuğumun yarınında korkmamak istiyorum, evimde huzurlu oturmak istiyorum. Hepsini unuttuk... Özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar yeteneksiz, beceriksiz falan değiller. Bu hafifletici bir sebep. Yani akılları basmıyor. Bilmiyorlar. Yetenekleri bu kadar. Hayır. Gayet bilerek isteyerek sürdürdükleri bir yönetim anlayışıdır.

Yani yuh adam itiraf ediyor. Diyor ki, 'benim bu ülkemde milyonlarca emekli yaşayamayacak durumda ve ben onlara bu yurtlarda kalma imkanı tanıyacağım' Yani bu arsızlıkları utanmazlıkları her gün yeni yeni zirveleri test edecek. Sonra ne yapacaklar? Bu insanlar o yurtlarda bir ay kaldılar. Sonra ne yapacaklar? Geri kalan 11 ay nasıl yaşayacaklar? Buna ilişkin bir öneriniz var mı? 'Ekmekten tasarruf olmaz' diyorum. Onlar ne diyorlar? 'İtibardan tasarruf olmaz'. Bu sefer Tayyip Erdoğan'a katılıyorum. Gerçekten itibardan tasarruf olması için itibarınız yok sizin itibarınız yok."

"BUNLAR BİR TARAF BİZLER BAŞKA BİR TARAFIZ"

Bakan Şimşek'in "Yüzde 25 olan kira zammı sınırının devam etmesi için kalması için herhangi bir neden göremiyorum" ifadesini anımsatan Baş "Bunlar bir taraf, bu ülkenin yüzde 99'u oluşturan bizler başka bir tarafız. Böyle olmasa Mehmet Şimşek çıkıp yüzde 25 olan kira zammı sınırının devam etmesi için kalması için herhangi bir neden göremiyorum der mi ya? Şu ülkede, bir bakanın kiraların artışını sınırlandırmak için herhangi bir neden görmüyorum demesinden daha absürt bir şey olabilir mi? Görmesinler yani işçinin, emekçinin, gençlerin ne yaşadığını bilmiyor ki, göremezsin. Bu bakanların hepsinin ortak özelliği sadece Tayyip Erdoğan'a bakıyor olması." diye konuştu.