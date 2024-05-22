CHP'li Başarır'dan Osman Gökçek'e: Babanda da sende de utanma yok!

TBMM Genel Kurulu’nda dün CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın konuşması sırasında AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in laf atması üzerine tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gökçek’i sert sözlerle eleştirdi.

"SENİN BABAN FETÖ'CÜ OLDUĞU İÇİN GÖREVDEN ALINDI"

Başarır, şunları söyledi:

“Ben bir trolsün bu bir gerçek Osman. İki, çok net bir soru. Gerçekten o üstündeki ceketin bile hesabını verebilir misin sen? ‘Beyaz TV’yi ben bu hale getirdim. Medya patronu.’ Mehmet Ali Birand’ın kemikleri sızlar, senin zekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmesi. Sende utanma olsa bir milletvekilinin eşini, çocuklarını ağzına almazsın. Benim eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Sen eğer burada milletvekiliysen, şu koltukta oturuyorsan, arkadaşlarına en büyük hakaret. Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı, FETÖ’cü olduğu için. Bin türlü pisliğe bulaştığı için.

"SİZ ANCAK KİRLİ PARA KAZANIRSINIZ"

Siz Ankara’daki bir parka yatırılan milyarların hesabını vermeyen bir ailesiniz. Babanda da sende de utanma yok. Niye yok biliyor musun? Bu seçimden önce çıkmışsın ‘Baba aramızda kalsın kazanıyoruz.’ Siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim falan kazanamazsınız.”

AKP GRUBUNA SESLENDİ: BU ZAVALLI AİLEYLE AYNI SIRADA OTURMAYIN

Başarır, Genel Kurul’da AKP sıralarına seslenerek, “Ben bu gruba söylüyorum, bu zavallı aileyi grubunuzdan, yanınızdan temizleyin; bunlar kirli insanlar, aranızda hâlâ temiz insanlar olduğuna inanıyorum, bununla aynı sıralarda oturmayın, töhmet altında kalıyorsunuz” dedi.

Kaynak: ANKA