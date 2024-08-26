MEB Açıkladı: Tüm Öğretmenlerin Atamaları Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin ataması yapıldığı bildirildi.

Son Güncelleme:
MEB Açıkladı: Tüm Öğretmenlerin Atamaları Yapıldı

Milli Eğittim Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.

Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu” denildi.

MEB Açıkladı: İşte Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları...MEB Açıkladı: İşte Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları...Eğitim

Kaynak: İHA

Etiketler
MEB Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen atama
Son Güncelleme:
Yer: Antalya! 'Oyun Evi'nden Skandal Çıktı 'Oyun Evi'nden Skandal Çıktı!
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
Veliler ve Esnaf İsyanda: Okul Alışverişi Cep Yaktı! Veliler ve Esnaf İsyanda: Okul Alışverişi Cep Yaktı!
Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu