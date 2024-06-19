LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen ve 8. sınıflardan başvuran 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sınavı değerlendirme işlemleri sürüyor.

Sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Türkiye genelinde merkezi sınav puanına göre öğrenci alan 2 bin 492 lise bulunuyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden okul tercihi yapacak.

Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirilecek.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Adaylar tercih döneminde, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS merkezi sınavı 2 Haziran'da iki oturumda gerçekleştirilmişti. Sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA