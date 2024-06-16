Özel Sektör Öğretmenleri 22 gündür eylemde: Bakan Tekin'e 'Mahmut Hoca' pankartlı protesto

Özel sektör öğretmenleri, TBMM önünde elemlerini sürdürüyor. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı, özel okul temsilcileri ile sözlü hukuk sürdürdüğü ile ilgili sözlerini, bakanlık önüne "Mahmut Hoca" pankartı asarak protesto etti.

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Özel Sektör Öğretmenleri 22 gündür eylemde: Bakan Tekin'e 'Mahmut Hoca' pankartlı protesto

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, TBMM önündeki Meclis Parkı’nda günlerdir eylemlerini sürdürüyor.

Eğitim Nöbeti'ni sürdüren özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş ile ilgili bir yasal düzenlemeyi doğru bulmadığı yönündeki açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı önüne "Mahmut Hoca" temalı pankart asarak tepki gösterdi.

Tekin'e, öğretmenler "Bize Patronların Sözü Değil Yasa Lazım" pankartı ile cevap verdi.

Özel sektör öğretmenlerinden Milli Eğitim Bakan'ı Tekin'e 'karneli' protestoÖzel sektör öğretmenlerinden Milli Eğitim Bakan'ı Tekin'e 'karneli' protestoGüncel

Kaynak: ANKA

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