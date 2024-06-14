Bakan Tekin’den mezuniyet töreninde yaşanan skandala ilişkin açıklama

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisede, okul yönetimi öğrencilerin 'kıyafetleri' nedeniyle mezuniyet törenine katılmalarını engellenmişti. İddialara ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, olayın 'kıyafet' ile ilgili olmadığını; bir 'yanlış anlaşılma'nın söz konusu olduğunu savunmuştu. Eğitim İş Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Bülent Metin ise okul yönetiminin mezuniyet töreninden iki hafta önce öğrencilere 'kıyafetlerinizi bize onaylatacaksınız' dediğini aktarmıştı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapacağız." dedi.

Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Olayın başından itibaren incelemek lazım. Bizim 76 bin okulumuz var, ben üzüntü duyuyorum ve tartışmalar bu yöne evrildiği için huzursuzum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek veriliyor. Olayın başlangıç noktası, okul müdürü bir kontenjan veriyor öğrencilere. Bir kapasite doğrultusunda misafir ediliyor öğrenciler ve misafirleri mezuniyet töreninde. Öğrenciler fazla kişi ile geldiği için yaşanmış bir olay. İlçe milli eğitim müdürümüz hızlıca olay yerine geliyor ve problemi çözüp hızlıca öğrencilerin mezuniyet törenine katılmasını sağlıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Gerekli işlemleri yapacağız. Devamsızlıkla ilgili aldığımız karar/ önemsiyoruz. Özellikle 12'inci sınıf öğrencileri merdiven altı kurslarda sınava hazırlık kursları alsın istemiyoruz. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yönetiyoruz. Çocuklarımızın dışarda değil okulda bu sınav sürecini tamamlamasını istiyoruz. Biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af getirmeyi düşünmüyoruz."