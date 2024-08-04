KPSS ÖABT Soruları ve Cevapları Erişime Açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Temel soru kitapçıkları 10 gün süreyle erişime açık kalacak.

KPSS ÖABT Soruları ve Cevapları Erişime Açıldı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bugün düzenlenen 2024-KPSS ÖABT adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 14 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının her test için yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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Kaynak: AA

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