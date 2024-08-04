462 Bine Yakın Öğretmen Adayı KPSS'de Ter Döktü

2024-KPSS-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları bugün tamamlandı. Oturumlarda, 461 bin 763 öğretmen adayı ter döktü.

462 Bine Yakın Öğretmen Adayı KPSS'de Ter Döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS-ÖABT, 81 ilde 103 sınav merkezinde gerçekleştirildi. 1362 binada 20 bin 286 salonda yapılan sınavda toplam 63 bin 593 kişi görev aldı. Sınavın sabah oturumu 10.15’te, öğle oturumu 14.45’te başladı.

Toplam 461 bin 763 adayın başvurduğu sınavda sabah oturumunda 150 dakika, öğleden sonraki oturumda 120 dakika süre verildi. Adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulandı.

Sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak.

Kaynak: ANKA

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