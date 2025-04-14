68 Bin Öğretmen Ataması İçin Flaş Çağrı

Türkiye’de atama bekleyen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artarken, Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuruoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, “68 bin öğretmenin atama beklediğini” söyledi ve atamaların bir talep değil, öğretmen açığından dolayı ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kuruoğlu, “Bu sadece bir talep değil, ülkenin geleceği için bir ihtiyaç! Binlerce genç öğretmen, yılların emeğinin karşılığını bekliyor. Sınıflar boş, öğrenciler öğretmensiz, kırsalda öğretmen açığı büyüyor” dedi.

Eğitimde ‘adalet’ talebini dile getiren Kuruoğlu, adil ve mülakatsız bir şekilde 68 bin öğretmen ataması yapılmasına ilişkin çağrı yaptı. Kuruoğlu, “Bu çağrıya kulak tıkamak, yalnız öğretmenleri değil, geleceğimizi de susturmak demektir” dedi.

Yetkililere seslenen Kuruoğlu, açıklamasını “Eğitimin yükünü taşıyan bu genç sesleri duyun. Çünkü güçlü yarınlar, ancak fedakâr öğretmenlerle mümkündür” ifadeleriyle noktaladı.

GÖZLER MİLLİ EĞİTİMDE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı için planlanan öğretmen atamalarına ilişkin takvim henüz yayımlanmazken, Bakanlığın eksik kadrolara ilişkin tespitlerini tamamlaması bekleniyor. 2024 yılında toplam 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı.