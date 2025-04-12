'Proje Okulları' Meclis Gündeminde

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Meclis’e soru önergesi sundu. Konukçu, önergesinde, iktidarın eğitim sisteminde yaptığı müdahalelerin ve siyasi kadrolaşma çabalarının eğitim kurumlarını nasıl etkilediğine dikkat çekti. Özellikle öğrencilerin özgür düşünceyle değil, itaat kültürüyle yetiştirilmesi çabalarının ve eğitim emekçilerinin haklarını ihlal eden uygulamaların arttığını ifade etti.

Konukçu, 2016 yılından itibaren kamu sektöründe uygulamaya konulan tasfiye politikalarıyla binlerce öğretmenin görevden alındığını, sürgün edildiğini ve görev yerlerinin değiştirildiğini belirtti. 2025 yılı atamalarının da yine şeffaflıktan uzak, liyakat ilkesine aykırı bir şekilde yapıldığını vurguladı. Ayrıca, özellikle İstanbul’da köklü proje liselerine yapılan dikkat çekici yönetici ve öğretmen atamalarıyla ilgili kamuoyunda ciddi iddialar ortaya çıktığını, iktidara yakın sendikalara üye isimlerin görevlendirildiğini belirtti.

Eğitim sendikalarının verilerine göre, birçok okulda öğretmenlerin kadrolarının alındığı belirtildi. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi, Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi gibi birçok okulda, öğretmenlerin görevden alındığı ve yerine başka isimlerin atandığı iddiaları gündeme geldi. Bu durumun birçok öğrenci, veli ve mezunun tepkisini çektiğini ve bu tepkilerin basına da yansıdığını kaydetti.

'MUHALİFLER HEDEF ALINIYOR'

Konukçu, özellikle muhalif görüşlere sahip eğitim emekçilerinin sistematik bir şekilde hedef alındığını ve yerlerine iktidara yakın olan kişilerin atandığını belirtti. Bu tür uygulamaların, iktidarın eğitim üzerindeki tahakkümünü artırmayı hedeflediğini ve ideolojik kadrolaşmayı hızlandırdığını savundu. Konukçu, bunun, eğitimde demokrasi, eşitlik ve özgür düşünceyi tehdit ettiğini ifade etti.

Eğitimdeki bu kadrolaşma politikalarının, demokratik ilkeleri, eşit yurttaşlık hakkını, düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirten Konukçu, bu tür uygulamaların eğitimin kalitesini zedelediğine ve öğrencilerin pedagojik ortamını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Eğitimin evrensel ilkelerine, çoğulculuğa ve toplumsal eşitliğe aykırı bu tür uygulamaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

YUSUF TEKİN'E SORULAR

Konukçu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği önergede, şunları sordu:

1- Son bir yıl içerisinde İstanbul başta olmak üzere diğer illerde görev yapan kaç öğretmen ve yönetici görevinden alınmış, açığa alınmış ya da farklı kurumlara sürgün edilmiştir? Bu uygulamaların gerekçeleri nelerdir?

2- Görevden alınan öğretmenlerin sendikal ve siyasal kimlikleri göz önünde bulundurularak mı bu işlemler yapılmıştır? Bakanlığınız bu konuda bir inceleme başlatmış mıdır?

3- Görev yerleri değiştirilen eğitim emekçilerinin mesleki yeterlilik, başarı, deneyim gibi objektif kriterler bakımından değerlendirilmesi yapılmış mıdır?

4- Bakanlığınız, İstanbul’daki proje okulları başta olmak üzere benzeri müdahalelerin yaşandığı diğer köklü eğitim kurumlarına yönelik bağımsız bir denetim mekanizması işletmeyi düşünmekte midir?

5- Eğitim kurumlarında siyasal kadrolaşma, öğretmenler arasında baskı ve fişleme iddialarına yönelik Bakanlığınız herhangi bir inceleme ya da denetim başlatmış mıdır?

6- Öğrencilerin akademik başarısını önceleyen, özgür düşünceyi savunan öğretmenlerin tasfiyesiyle birlikte eğitim kalitesinin zarar göreceği yönündeki eleştirilere ilişkin Bakanlığınızın bir değerlendirmesi var mıdır?

7- Eğitim emekçilerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü, sendikal örgütlenme hakkını, görev güvencesini ortadan kaldıran bu keyfi ve siyasi uygulamalara son vermeyi düşünüyor musunuz?