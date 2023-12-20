Eğitimde gericileşme anaokullarına da sıçradı: İmam çocuklara sunum yaptı

İktidarın eğitimi dincileştirme projesi olan ÇEDES kapsamında, bu kez bir imam anaokulunda sunum yaptı.

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Eğitimde gericileşme anaokullarına da sıçradı: İmam çocuklara sunum yaptı

"Çevreme Duyarlıyım ve ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında Kocaeli’de bulunan bir anaokulunda çocuklara imam sunum yaptı.

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES protokolü kapsamında Kocaeli Karamürsel Anaokulu‘nda cami imamı çocuklarla bir araya geldi.

“Yardımseverlik ve merhamet” konulu etkinlikte öğrencilerle buluşan Karamürsel Ulu Camii İmamı Osman Akbaş dersin ardından anaokulu öğrencilerine ikramda bulundu.

Anaokulu yetkililerinin duyurusunda cami imamına teşekkür edildi. Ayrıca velilerin katılımıyla Filistin’e yardımcı olabilmek için bağış kampanyası düzenlendi.

Ulaşılan okul müdürü konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu uygulama ÇEDES protokolü kapsamında gerçekleşti. Derse girme söz konusu değil. 10-15 dakikalık bir etkinlik oldu sadece. Bize yakın olan camiden geldi hoca. ‘Yardımseverlik ve merhamet’ konusu işlendi. Bunun yanı sıra veliler de geliyor."

LAİK EĞİTİM İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İmamın öğrencilerle bir araya gelmesi tepki çekti. change.org internet sitesinde etkinliğe karşı "Laik, bilimsel, kamusal eğitim talep ediyoruz" başlıklı imza kampanyası başlattı. Kampanyaya yaklaşık 18 bin imza atıldı.

Kampanyada ÇEDES Projesi kapsamında okullarda öğrencilere “manevi danışman” adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu hocaları tarafından değerler eğitimi verildiği belirtildi. Okullarda zorunlu seçmeli din dersleriyle birlikte laik eğitimin hedef alındığı vurgulandı.

Kampanya ile okullara imam atanmasını sağlayan ÇEDES Projesi’nin, zorunlu seçmeli din derslerinin, anaokullarında mescit açılması yönündeki kararların iptal edilmesi istendi.

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Öğrenci Kocaeli
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