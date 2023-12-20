Boğaziçi Üniversitesi'nde sular durulmuyor: Sıra fakülte dağıtmaya geldi, kayyum rektörün atadığı dekan bile karşı çıkıyor

GERÇEK GÜNDEM

Bir dönem Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik olarak tepki çeken girişimlere bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Prof. Dr. Melih Bulu, ardından Prof. Dr. Naci İnci'nin 'kayyum rektör' olarak atadığı üniversitede bugüne dek birçok öğretim üyesi, meslektaşlarının ve öğrencilerinin tepkilerine rağmen okuldan uzaklaştırıldı. Şimdi ise sıra, fakülteleri dağıtmaya geldi.

Bugün senato toplantısında Boğaziçi'nin temel direklerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) dağıtılması oylanacak. İşletme bölümünün Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi bölümünün ise ikiye bölünmesi planlanan Fen Edebiyat Fakültesi’nin 'İnsani ve Toplumsal Bilimler' ayağına dahil edilmesi oylanacak ve karara bağlanacak.

KAYYUM REKTÖRÜN ATADIĞI DEKAN DA KARŞI ÇIKIYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi İİBF Dekanı Murat Önder de rektörlüğün bu kararına karşı.

Önder, bizzat 'kayyum rektör' Naci İnci tarafından bu göreve getirildi.

Dekan olarak atanmasının ardından senato ve üniversite yönetim kurulu üyeliği gibi pozisyonlar elde eden Önder, bu gücünü ilk olarak Ekim 2022'de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü için özel bir kadro ilanı açmada kullandı.

İlan sonucunda, 6 Şubat depreminin ikinci gününde üniversite yönetim kurulu tarafından bu kadroya atandı. Bu şekilde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde sahip olduğu kadroyu da Boğaziçi Üniversitesi'ne taşıdı.

MEZUNLARDAN ÇAĞRI: BU KEYFİ VE TEMELSİZ PLANI DERHAL GERİ ÇEKİN

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), yayınladığı bildiride 'bu keyfi ve temelsiz planın derhal geri çekilmesi' çağrısında bulundu.

"Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'ndaki öğretim üyelerimizden, bu tarihi anda, üniversitemizin birliğini ve geleceğini korumak adına, özgür ve özerk bir akademik ortamın gerektirdiği sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz" denilen bildiride kamuoyu, üniversiteye verilecek hasarın önlenmesi için harekete geçmeye davet edildi.

Boğaziçi Üniversitesi, zengin akademik mirası ve değerleriyle Türkiye'nin en prestijli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Ancak, son üç yılda, örneği görülmemiş bir saldırı altında kalmıştır. Bu saldırının en son ve en ciddi adımı, üniversitemizin temel direklerinden biri pic.twitter.com/iXGLtyl7Ue — BÜMED (@bumedofficial) December 20, 2023

FAKÜLTENİN TARİHİ

12 Eylül 1971 tarihli ve 1487 sayılı kuruluş yasası ile Boğaziçi Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri dışında kurulan ilk Amerikan koleji olan Robert College’ın köklü akademik geleneğini ve üstün yapısal donanımını devralarak Türk üniversiteleri arasında yerini aldı. Boğaziçi Üniversitesi 1971’de üç fakülteye ve bir yüksek lisans birimine sahipken, 1982’den bu yana 4 fakülte, 6 enstitü ve iki yüksekokul ile çok sayıda araştırma merkezini bünyesinde kurumsallaştı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Robert College ve Amerikan College For Girls başkanı Duncan S. Ballantine’in girişimi ile 1958’de bakanlar kurulu kararı ile kurulan Robert Kolej Yüksekokulu bünyesinde İş İdaresi ve Ekonomi adı altında dört yıllık bir öğretim birimi olarak kuruldu, 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin kuruluşu ile İdari Bilimler Fakültesi ve 1982’de de 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla alanında bir mükemmeliyet geleneğinin öncüsü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi ve akademik açıdan en köklü birimlerinden olan Fakülte başlangıçta Ekonomi, İşletme ve Sosyal Bilimler bölümlerinden oluşan ve ilk yılda “Liberal Arts” geleneğini yansıtan, giriş niteliğinde farklı alanlardan derslerle güçlü bir altyapı oluşturduktan sonra ikinci yıldan başlayarak “Core Program“ uygulaması ile Ekonomi ve İşletme ile Sosyal Bilimler altında Psikoloji, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi alanlarında lisans dereceleri vermekte iken 1982 yılından sonra 2547 sayılı yasa doğrultusunda Ekonomi, İşletme ve Kamu Yönetimi lisans dereceleri veren bölümler şeklinde yapılandı.

90’lı yılların başında Kamu Yönetimi bölümü asıl programına uygun Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler adını aldı. 1959’da 31 öğrenci ile başlatılan üç bölümün sürekli güncellenen akademik ve yönetsel programları günümüzde 2000’i aşkın öğrenci ve 60’ın üzerinde öğretim elemanı ve binlerce mezunu ile ulusal ve uluslararası alanda akademik ve sosyal varlığını kabul ettirmiş durumda.

Kaynak: Gerçek Gündem