Cumhuriyet’in 100. yılı özelindeki etkinliğin gelirleri kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak

Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle hazırlanan sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. Bireylerin gerçek potansiyellerine ulaşarak yaşamla bağlarını güçlendirmelerini sağlayan ELB (Enriching Life Bonds) koçluk modelini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Gelecek Bugün Başlar Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için harekete geçti. Dernek, koçluğun herkesin yaşamına katkıda bulunması hedefiyle 20-21 Aralık’ta Gelecek Bugün Başlar başlıklı bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Koruncuk Vakfı’na bağışlanacak etkinlikle birlikte yüzlerce kız çocuğunun eğitimine destek olunacak.

“Kız çocuklarının eğitimini desteklemek için sahnedeyiz”

Avrupa Parlamentosu ve Lordlar Kamarası'na verdiği eğitimlerle ‘liderlerin koçu’ unvanını kazanan Gelecek Bugün Başlar Derneği’nin Kurucu Başkanı Master Certified Coach (MCC) Fatih Elibol, etkinliğe dair, “Cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra zorlu yaşam koşulları, birçok kız çocuğunun eğitim almasını güçleştiriyor. Hatta bazen imkansız hale getiriyor. Herkesin hayatının iplerini eline almak, farkında olduğu potansiyelini gerçekleştirmek istediğinin bilinciyle dünyanın en verimli koçluk modelini bireylere, sivil toplum kuruluşlarına aktarıyoruz. Şimdi de, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle kız çocuklarının eğitimi için sahnedeyiz” dedi.

Gelecek Bugün Başlar kitabının yazarı MCC Fatih Elibol’dan edinilen bilgilere göre etkinliğe katılan herkes, 2 gönüllü koçluk seansından yararlanabilecek ve dünyanın en büyük profesyonel koçluk organizasyonu ICF’den onaylı CCE (Sürekli Koç Eğitimi) sertifikası edinecek. Fijital yani hem fiziksel hem de çevrimiçi düzenlenecek etkinlikte koçluğun ne olduğu, bireyin hayatında neleri değiştirdiği gibi konulara odaklanılacak. Katılımcılar, koçluk seanslarıyla birlikte geleceğini nasıl dönüştürebileceğini keşfederken potansiyelini açığa çıkarabileceği yönleri ve alanları da tanıyacak.

“Bilgi ve deneyimimizi kız çocuklarının eğitimine adamaya hazırız”

Gelecek Bugün Başlar Derneği’nin Kurucu Başkanı MCC Fatih Elibol, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Globalde süregelen gelişmeler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk gibi problemler kız çocuklarının geleceklerini inşa etmelerini zorlaştırıyor. Biz de eğitimde fırsat eşitliğinden yana bir dernek olarak, bilgi ve deneyimimizi kız çocuklarının eğitimine adamaya hazırız. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz etkinlikte yapacağımız koçluk seanslarıyla, katılımcıların koçluğun faydalarını farkına varmalarını sağlayarak kendilerinin patronu olmalarına ve içlerindeki liderlik potansiyelini açığa çıkararak doğru kullanmalarını öğrenmelerine rehberlik edeceğiz. Koçluk ile başarılı, huzurlu, mutlu bir geleceğin varlığına inanıyoruz, hem topluma hem de bireylere katkıda bulunmak için yeni projeler imza atmaya devam edeceğiz.”