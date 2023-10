İngilizce iş mülakatlarında en çok sorulan sorular açıklandı

İngilizce, neredeyse tüm sektörler için iş dünyasının olmazsa olmazlarından birine dönüşürken, Türkiye merkezli şirketler de aday arayışlarında dil kriterini önemsemeye başladı. Özellikle yurt dışındaki tedarikçilerle, iş ortaklarıyla veya müşterilerle iş yapan, farklı coğrafyalardan nitelikli personelle çalışan ya da küresel genişleme planları olan şirketler, yeni adaylarda aradıkları profesyonel iş İngilizcesi yetkinliğine, iş ilanlarında öncelikli kriterler arasında yer vermeye başladı. Adayların İngilizce dil becerisini ölçmek isteyen işletmeler ise mülakatlarda ve iş görüşmelerinde İngilizce bölümlere yer verme ya da mülakatının tamamını İngilizce yapma yoluna başvurmayı tercih ediyor.

Bu durumun İngilizce dil pratiği az olan adaylarda endişeye sebep olduğunu fark eden İngilizce online ders Preply, İngilizce mülakatlarda sık sorulan soruları ve İngilizce mülakat ipuçlarını derlediği rehberini yayımladı.

İngilizce iş mülakatlarında en çok sorulan sorular belli oldu

İnsan kaynakları profesyonelleri ve işe alım sorumlularının genelde kişilerin İngilizce konuşma yetkinliklerini ölçmek için, ne kadar akıcı konuşabildiklerine, kendilerini ne kadar takılmadan ifade edebildiklerine baktığını söyleyen Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Tam da bu sebepten, sorular da jenerik oluyor. ‘Tell me about yourself’ (Bize kendinizden bahsedin) gibi bir soruyla, kişilerin kendilerini ana dilleri olmayan bir dilde anlatmaları bekleniyor. Kişinin o role ilgisini, pozisyona duyduğu tutkuyu ve mesleğiyle olan ilişkisini ifade edebilme gücünü ölçmek için ‘Why are you interested in this role?’ (Neden bu işle ilgileniyorsunuz?) gibi bir soru da sıklıkla yöneltiliyor. Türkçe mülakatlarda da sıkça karşımıza çıkan ‘Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz?’, ‘Bu pozisyon için ücret beklentiniz nedir?’, ‘Neden şirketimizde çalışmakla ilgileniyorsunuz?’ gibi sorulara İngilizce mülakat kalıpları içinde rastlamak oldukça mümkün” ifadelerini kullandı.

“Sektörel kelime dağarcıklarına da önem vermek gerekiyor”

İngilizce iş mülakatlarında başarılı olmak için yalnızca mülakat akışının çıkarılmasının, bu sorulara genel anlamıyla İngilizce iş jargonuyla hazırlanılmasının yeterli olmayabileceğini kaydeden Mustafa Ali Sivişoğlu, “Finans, hukuk, yazılım, tasarım gibi farklı sektörlerin günlük iş konuşmalarında sıkça kullandığı mesleki jargon ve terminolojinin İngilizce karşılıklarını derlemek ve bu kelimelerin anlamlarını öğrenmek, özellikle o işin uzmanıyla, üst yöneticiyle yapılan mülakatlarda çok faydalı olabiliyor. Adayların ilgili kelimelerin kullanıldığı bağlamları, kullanılma biçimlerini anlaması ve cümle içinde kullanmak için pratik yapması da önem arz ediyor. Öte yandan bir mülakata girmeden nasıl Türkçe hazırlık yapılıyorsa, şirket bilgilerinin, başarılarının, hedeflerinin araştırıldığı bir hazırlığın İngilizce de yapılması, adayların işe alınma şanslarını artırabiliyor. Daha fazla pratik için ise adaylar, hazırladıkları taslak soruları prova edebilir ve bu provaları videoyla kaydederek hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini daha iyi tespit edebilir” diye konuştu.

