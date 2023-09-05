CHP'li belediyelerden öğrencilere yurt yardımı: İşte ayrıntılar

CHP'li belediyeler, KYK yurtlarının yetersiz kalması nedeniyle üniversite öğrencilerine barınma ve yurt yardımı yapacak.

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CHP'li belediyelerden öğrencilere yurt yardımı: İşte ayrıntılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için partinin belediye başkanlarına talimat gönderildiğini açıkladı.

"Üniversite öğrencileri için bu zor dönemde yanlarında olacağız" diyen Akın, "Belediyeler, barınma konusunda öğrencilere destek verecek ve mevcut tesislerimizi onlara açacağız" ifadelerini kullandı.

MADDİ DESTEK DE SAĞLANACAK

Ahmet Akın ayrıca belediyelerin öğrencilere sadece barınma desteği sağlamakla kalmayacağını maddi destek de sağlanacağını ifade etti.

Akın, "Fiziki barınma imkanının yanı sıra, üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak için de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

HANGİ İLLERDE DESTEK ALINABİLİR?

CHP'li belediye başkanları büyükşehirlerde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ gibi birçok ilde hizmet veriyor. Büyükşehirler dışında ise Ardahan, Artvin, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir ve Sinop gibi il belediye başkanları da öğrencilere yardım sağlayacaklar.

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