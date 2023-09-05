Milli Eğitim Bakanı Tekin'den servis ve yemek ücretleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda servis ve yemek ücreti hakkında açıklama yaptı. Özel okullarla istişare yaptıklarını belirten Tekin, "Servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."