Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ortak açıklamada 'liyakat' çağrısı: Usulsüz atamaların takipçisi olmaya devam edeceğiz
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademik birimlerde görev yapan akademisyenler yaptıkları ortak açıklama ile bilim ve liyakat dışı atamalara tepki gösterdi. Açıklamada, "kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır" vurgusu yer aldı.
Prof. Dr. Melih Bulu’nun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar Prof. Dr. Naci İnci'nin atanmasıyla devam ederken üniversitede siyasetin etkisiyle, liyakate dayalı olmayan atamaların devam etmesi tepki çekiyor.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademik birimlerdeki (29 bölüm ve üç enstitü) öğretim üyeleri ortak bir açıklama yaparak üniversite bünyesindeki akademisyenlerin görev yapmasının Rektör Naci İnci yönetimi tarafından engellendiği ve liyakatsiz atamaların sürdüğü ifade edildi.
Akademisyenlerin açıklamasında; "Akademik birimlerin görüşü alınmadan veya bu görüşlerin hilafına yapılan atamalar adil değildir. Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler" ifadeleri kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin tepkilerini dile getirdiği ortak açıklama şöyle oldu:
AKADEMİK BİRİMLERİN GÖRÜŞÜ ALINMADAN YAPILAN ATAMALAR ADİL DEĞİLDİR
Art arda geçirdiğimiz büyük depremler ve sonrasında yaşanan felaketler, ülkemizde bilim, araştırma ve liyakatin ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hal böyleyken, üzülerek belirtmek isteriz ki, üniversitemizde şeffaflıktan uzak ve konunun uzmanı olan öğretim üyelerinin bulunduğu birim ve fakültelerin hiçbir görüşü alınmadan tepeden inme akademik atamalar devam etmektedir. Üniversitemizde yıllardır bölümlerde titizlikle uygulanan, kamuya açık akademik sunumları da içeren, şeffaf ve liyakate dayalı işe alım süreçleri tümüyle göz ardı edilmekte, kişiye özel ilanlarla hukuksuz ve kayırmacı atamalar yapılmaktadır.
Kurumumuza bu şekilde atanan akademisyenlere, kendi niteliklerinden bağımsız olarak hatırlatmak isteriz ki, şeffaf olmayan süreçlerin işletilmesine razı olarak girdikleri bu kurumu yıllardır Türkiye’nin en iyi kamu üniversitelerinden biri yapan etmenlerin başında titizlikle uygulanan işe alım süreçleri gelmektedir. İşe alınmalarında bu prensiplerin ihlal edilmiş olması akademik etikten son derece uzak bir durumdur. Akademik birimlerin görüşü alınmadan veya bu görüşlerin hilafına yapılan atamalar adil değildir. Saygın bir akademik kurumdaki görevlerine bu şekilde başlayan kişiler, yerleştirildikleri konuma emekle ve hak ederek gelmedikleri izlenimini perçinlemekte, kendi kariyerlerine gölge düşürmektedirler.
Bu nedenle, aşağıda isimleri bulunan birimlerde görevli öğretim üyeleri olarak kurumumuza bu şekilde atanmış ve atanması planlanan tüm akademisyenlere, usulsüz atanma süreçlerinin hukuken takipçisi olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi belirtiriz. İşe alınma süreçleri liyakate dayalı, şeffaf ve demokratik yöntemlerle yürütülmüş olan tüm akademisyenlere ise kapımızın her zaman açık olduğunun da altını çizeriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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28 Kimya Mühendisliği
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3. Çevre Bilimleri Enstitüsü
Kaynak: Gerçek Gündem