Bakanın 'kız okulları' çıkışına CHP'li Günaydın'dan verilerle yanıt: 'Bakanın bu ucube anlayışı terk etmesi lazım'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nda; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” sözlerine tepki gösterdi. Günaydın, Tekin'e verilerle yanıt verdi.

Bakanın 'kız okulları' çıkışına CHP'li Günaydın'dan verilerle yanıt: 'Bakanın bu ucube anlayışı terk etmesi lazım'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün katıldığı canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili konuşmuş; Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini belirtmişti. 

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Tekin'in karma eğitim düşmanı açıklamalarına tepki yağdı. 

VERİLERLE YALANLADI

 CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’na; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” sözlerini taşadı.

Verilerle Tekin'i yalanlayan Günaydın, sözlerine "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin diyor ki, ‘kız okulları açılabilmelidir diyor, çünkü kız çocuklarının okullaşma oranı düşüyor" diyerek başladı.

Günaydın, "Gelin ben size Milli Eğitim Bakanlığı verilerini söyleyeyim: 5 yaş öncesi kızlarda okullaşma oranı yüzde 81,41, erkeklerde yüzde 81,85. Demek ki farklılık yokmuş. Ortaöğretimde yüzde 89,29, erkeklerde 90,03. Demek ki farklılık yokmuş. Milli Eğitim Bakanı’nın, karma eğitim sisteminden kız okulları açmaya yönelik ucube anlayışını terk etmesi, yerine bu yüzde 10 okullaşmada kızlar ve erkekler neden eksik kalıyor bunun üzerine gitmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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