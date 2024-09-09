Bakan Tekin, Narin'i Andı: 'Narin Kızımız Aynı Zamanda Bir Öğrencimiz, Failleri Hesap Verecek'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bulundu. Narin yaşasaydı, bugün okuluna gidecekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024- 2025 eğitim öğretim yılı için yaptığı konuşmada Narin'i andı. Tekin, "Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum." dedi.

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Bakan Tekin, Narin'i Andı: 'Narin Kızımız Aynı Zamanda Bir Öğrencimiz, Failleri Hesap Verecek'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evine 1,5 kilometre mesafedeki dere kenarında bulundu. Türkiye'nin yüreğini yakan olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, otopsi işlemleri tamamlanan Narin Güran'ın cenazesi ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

BAKAN TEKİN, NARİN'İ ANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Arjantin İlkokulu'nda 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaşasaydı bugün okuluna gidecek olan Narin'i andı.

Yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin konuşan Bakan Tekin, günler sonra cansız bedeni bulunan Narin'e ilişkin, "Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz, faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum" dedi.

Bakan Tekin, Narin'in faillerinin yakalanmasına ilişkin de "Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum." mesajını verdi.

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