Bakan Tekin Duyurdu: Okullarda Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulunulacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 4 asker şehit oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilde tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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Bakan Tekin Duyurdu: Okullarda Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek,
"Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den Yeni Eğitim-Öğretim Yılı MesajıBakan Tekin'den Yeni Eğitim-Öğretim Yılı MesajıEğitim

Kaynak: İHA

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