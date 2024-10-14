4-6 Yaş Kur'an Kursları için "Değerlerimle Büyüyorum" Etkinliği

Efkan Ala Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt, Müftü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Palandöken Müftüsü Ahmet Gözcü, protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler, velileri ve öğretici hoca hanımlar katıldı.

Minik öğrencilerin gösterilerinin ardından DİB Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmalarını yaparak geleceğin teminatı evlatlarımızı değerlerimizle büyütmenin önemine dikkat çekti, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Program, Palandöken Müftüsü Ahmet Gözcü’nün konuklara katılımları nedeniyle teşekkür konuşmalarının ardından DİB Başkanlık Müşaviri ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt’a çiçek takdimiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA