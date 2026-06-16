Zirvede Mikrofon Kazası: Macron'la Zelenski'nin Trump Konuşması Gündem Oldu

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Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde, G7 liderleri bir araya geldi. Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bir araya geldi. Macron, Zelenski’yi Hotel Royal’in bahçesinde karşıladı. Fransız lider Macron Ukrayna liderine Fransa’da daha uzun süre kalması yönünde tavsiyede bulundu.

'BRÜKSEL'E GİTMEM GEREKİYOR'

Macron Ukrayna liderine Fransa’da daha uzun süre kalması yönünde tavsiyede bulundu. Zelenski bu tavsiyeye, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin ele alınacağı Avrupa Konseyi zirvesine atıfta bulunarak, "18'inde Brüksel'e gitmem gerekiyor" yanıtında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN TRUMP KONUŞMASI

Macron ayrıca "Dün Başkan Trump'la zorlu bir görüşme gerçekleştirdik" dedi. Fransız lider, Zelenski'ye Trump ile baş başa bir görüşme ayarlayıp ayarlamadığını sordu. Zelenski ise henüz bir randevu ayarlanmadığını belirtince Macron, "Tamam, bunu ben ayarlayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi