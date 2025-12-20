Zelenskiy'den Net Açıklama... Ukrayna Seçime mi Gidiyor?

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’da seçim düzenlenmesi çağrısına yanıt verdi. Zelenskiy, bu hamleye tepki göstererek "Ukrayna’da bir seçimin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği Putin’e kalmadı. Ukrayna’nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek" dedi.

Son Güncelleme:
Zelenskiy'den Net Açıklama... Ukrayna Seçime mi Gidiyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Montenegro ve Zelenskiy görüşmelerinde ilk önce Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hayatını kaybeden Ukraynalıları anmak için başkent Kiev’deki Anma Duvarı’nı ziyaret etti. Liderler, burada düzenlenen resmi törende duvara çelenk bıraktıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin başlıklara ve iki ülke arasındaki ticari konulara değinen liderler, Ukrayna-Portekiz arasında insansız deniz aracı (İDA) üretiminde iş birliğine ilişkin bir belge imzaladı.

Zelenskiy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada gelişmelere ilişkin, "Bu, şu anda savunma çabalarımızın en umut vadeden alanlarından biridir. Sonuç almak önemlidir. Amerikan silahlarını satın almamızı sağlayan "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) girişimine katkılarından dolayı Portekiz'e minnettarım. Portekiz ayrıca, Ukrayna için önümüzdeki yıllar için 90 milyar avroluk somut bir mali güvenlik garantisi sağlayan ortak Avrupa kararını da destekledi" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM İŞİ PUTİN'E KALMADI'

Ukraynalı lider açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da bir seçim gerçekleştirilmesine yönelik çağrısına değinerek, "Ukrayna’da bir seçimin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği Putin’e kalmadı. Bu seçimler Ukrayna halkı içindir. Kendisi sonuçlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyi etkileyemez. Ukrayna halkı ülkelerinde ve bizim kontrolümüz altındaki bölgelerde oy kullanacak. Burada adil ve şeffaf seçimlerden emin olabiliriz. Yurt dışında oy kullanılması konusu da söz konusu. Ancak Ukrayna’nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek çünkü seçimlerin nasıl gerçekleşeceği aşikar, Rusya'nın her zaman yaptığı gibi" dedi.

'ABD BİZE NASIL YARDIM EDECEĞİNİ BİLİYOR'

Zelenskiy, seçimlerde güvenlik önlemleri sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Seçimler, güvenlik ve yasama olmak üzere iki unsura bağlıdır. Güvenlik konusunda bir şey yapılmalı, bu en önemli durum. Ülkemizi savunan ordumuzun oy kullanması çok önemli. Her vatandaşın oy kullanma hakkı mutlaktır. ABD’li ortaklarımızla konuştuk ve bu konuyu gündeme getirdiler. Bundan bahsediyor olmaları, güvenli bir seçim konusunda bize nasıl yardım edebileceklerini bildikleri anlamına geliyor. Bu bir ateşkes olabilir, savaş sonlandırılabilir ya da sadece seçim süresince geçerli bir ateşkes de uygulanabilir" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy'den Endişelendiren Açıklama: 'Rusya'dan Mesaj Aldık...'Zelenskiy'den Endişelendiren Açıklama: 'Rusya'dan Mesaj Aldık...'Dünya
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Ukrayna
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hindistan'da Yolcu Treni Fil Sürüsüne Çarptı, 7 Fil Öldü Hindistan'da Yolcu Treni Fil Sürüsüne Çarptı, 7 Fil Öldü
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gazze'de Ateşkese Rağmen 401 Can Kaybı Daha Gazze'de Ateşkese Rağmen 401 Can Kaybı Daha
ÇOK OKUNANLAR
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu
Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek?