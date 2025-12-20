Gazze'de Ateşkese Rağmen 401 Can Kaybı Daha

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 401 kişi öldü, 1108 kişi yaralandı, toplam can kaybı 70 bin 925'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7'si enkaz altından çıkarılan 13 Filistinlinin naaşı ile 20 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 401 CAN KAYBI DAHA

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 401 kişinin öldüğü, 1108 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 641 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 243 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 925, yaralıların sayısının ise 171 bin 185 olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

