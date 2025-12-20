Hindistan'da Yolcu Treni Fil Sürüsüne Çarptı, 7 Fil Öldü

Hindistan'da raylara giren yaklaşık 100 filden oluşan sürüye yolcu treni çarptı. Feci olayda 7 fil öldü, biri ise yaralandı.

Hindistan'da Yolcu Treni Fil Sürüsüne Çarptı, 7 Fil Öldü
Hindistan'ın Assam eyaletinin Hojai bölgesinde yolcu treni, raylara giren fil sürüsüne çarptı. Trenin 5 vagonu raydan çıktı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, 7 filin öldüğü, 1 filin ise yaralandığı belirtildi.

Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği aktarıldı. Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hindistan
