Zelenskiy'den Dikkat Çeken Rusya Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy'den Dikkat Çeken Rusya Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'ya 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla İHA ve farklı türden 9 füze ile saldırı düzenlediğini aktardı.

Rus saldırıları hakkında müttefik ülkelere bilgi aktardıklarını ve onlardan tepki beklediklerini belirten Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu.


Kaynak: AA

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