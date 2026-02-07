Zelenskiy Dünyaya Seslendi: Rusya Yakın Gelecekte...

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’nın sabah saatlerinde onlarca füze ve yüzlerce İHA'yla ülkesini hedef aldığını açıkladı. Zelenskiy saldırıların, Moskova’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova yönetiminin savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olmadığını söyledi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna’ya yaklaşık 40 füze ve 400’ü aşkın insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEF ALINDI

Saldırıların özellikle enerji altyapısını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, önemli tesislerde ciddi hasar oluştuğunu ve bunun ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığını ifade etti. Ukrayna lideri, Rusya’nın savaşın sona erdirilmesine yönelik bir irade göstermediğini belirterek, "Rusya hem cephedeki saldırılarıyla hem de bu tür büyük çaplı bombardımanlarla Ukrayna’yı sistematik olarak yıkma politikasını sürdürüyor”" dedi.

Enerji altyapısına yönelik saldırıların yalnızca Ukrayna’yı değil Avrupa’nın güvenliğini de tehdit ettiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD, Avrupa Birliği ve müttefik ülkelere Rusya üzerinde daha güçlü baskı kurulması çağrısında bulundu.

