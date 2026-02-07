Fransa'da El Bombalı Saldırı! 6 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde dün meydana gelen olayda, bir güzellik salonuna giren iki şüpheli içeriye el bombası atarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların olay yerinde tedavi edildiği ve hastaneye kaldırılmalarına gerek duyulmadığı belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırı anında önce çığlık sesleri duyduklarını, hemen ardından ise şiddetli bir patlama yaşandığını aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA