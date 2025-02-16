Yürekleri Ağza Getiren Bir Uçak Kazası Daha, Brezilya'da 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Son aylarda uçak kazalarının sayısındaki artış büyük endişe yaratırken Brezilya’da meydana gelen son kaza yürekleri ağza getirdi. Sao Paulo eyaletinin yakınına düşen uçakta 2 kişi hayatını kaybetti.

Yürekleri Ağza Getiren Bir Uçak Kazası Daha, Brezilya'da 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Brezilya’da herkesi korkutan bir uçak kazası meydana geldi. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine 160 kilometre mesafede yer alan bölgede düşen küçük uçak büyük panik yarattı.

Yürekleri Ağza Getiren Bir Uçak Kazası Daha, Brezilya'da 2 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Resim : 1

Quadra bölgesinde uçağın düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu feci kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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