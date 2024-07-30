Yunanistan’dan Uyarı: 'Lübnan'a Gitmeyin, Ülkeyi Terk Edin'
Orta Doğu'daki İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik nedeniyle ülkeler vatandaşlarına uyarılarda bulunuyor. Yunanistan da vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA