Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis liderliğinde kurulan yeni hükümet, 300 sandalyeli mecliste 158 vekilin desteğiyle güvenoyu aldı.

Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.

25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından kurulan Miçotakis hükümetine, 300 sandalyeli mecliste, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili güvenoyu verdi.

Oylama öncesi mecliste konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi'nin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin "Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını, hükümetin yeni dönemde ülkede refahın artırılmasını hedeflediğini" söyledi. 

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