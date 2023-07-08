Yunanistan'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis liderliğinde kurulan yeni hükümet, 300 sandalyeli mecliste 158 vekilin desteğiyle güvenoyu aldı.
Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı.
25 Haziran'daki genel seçimlerin ardından kurulan Miçotakis hükümetine, 300 sandalyeli mecliste, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili güvenoyu verdi.
Oylama öncesi mecliste konuşan Miçotakis, Yeni Demokrasi'nin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin "Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını, hükümetin yeni dönemde ülkede refahın artırılmasını hedeflediğini" söyledi.