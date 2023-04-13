Yunanistan'da üst düzey yargıç, hükümetin Neo-Nazileri engellemek için rüşvet teklif ettiğini iddia etti

Eski Yargıtay Başkan Yardımcısı Hristos Tzanerikos, radikal sağcı Yunan Ulusal Partisi’nin seçimlere katılmasını engellemesi karşılığında, hükümetten bir yetkilinin kendisine rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.

Tzanerikos, Yunan haber sitesi iEidiseis’e yaptığı açıklamada, hükümetten bir yetkilinin partinin seçime girmesini engellemesini istediğini, bunun karşılığında da seçimlerden sonra bağımsız bir kuruluşta kendisini üst pozisyona atamayı teklif ettiğini savundu.

Eski Yargıtay üyesi, söz konusu kişinin kimliğini açıklamazken, kendisine yapılan teklifin detaylarını da paylaşmadı.

Kiryakos Miçotakis hükümetinden yapılan açıklamadaysa iddialar reddedildi. Açıklamada, Tzanerikos’un Yargıtay’da istediği konuma yükselemediği için şimdi hükümetten intikam almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Muhalefetteki SYRIZA da söz konusu rüşvet iddialarının incelenmesi çağrısında bulundu. Solcu parti, Miçotakis’i hedef alarak şunları söyledi:

Miçotakis bir kez daha bilmiyormuş numarası yapamaz. Bu iddialarla ilgili cevap vermeli. Mahkeme kararı çıkarılması karşılığında, doğrudan sürece müdahale eden üst düzey hükümet yetkilisi kim?

Yunanistan'da suç örgütü olarak tanımlanan ırkçı Altın Şafak Partisi'nin kilit isimlerinden cezaevindeki Elias Kasidiaris’in kurduğu Yunan Ulusal Partisi’nin seçimlere girişinin, bu hafta mecliste yapılan oylamayla yasaklanmasına karar verildi.

Partinin 21 Mayıs’taki seçimlere katılıp katılmayacağına dair son kararsa 5 Mayıs’ta Yargıtay tarafından açıklanacak.

Öte yandan Tzanerikos, pazartesi günü yaptığı açıklamada, meclisteki oylamayı siyasilerin yargıya müdahalesi olarak eleştirip, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tzanerikos’un rüşvet iddiaları da bu istifanın ardından geldi.