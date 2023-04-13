Kremlin: "Karadeniz asla NATO denizi olmayacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in asla NATO denizi olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için "iş birliği" denizi olarak kalması gerektiğini ifade etti.

Kremlin: "Karadeniz asla NATO denizi olmayacak"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Karadeniz'in NATO'nun hakim olduğu bir deniz haline getirilmesine yönelik açıklamalarına Rusya’dan tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karadeniz, asla NATO denizi olmayacak. Burası ortak bir deniz. Tüm kıyıdaş ülkeler için iş birliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı" dedi.

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği de eleştiren Peskov, "Küresel savaşın hatları daha da belirgin hale geldi. NATO'nun çatışmaya müdahil olma derecesi arttı" ifadelerini kullandı.

Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde ABD'nin Tayvan'a yönelik desteğini de eleştiren Peskov, bu tarz girişimlerin provokasyon olduğunu savunarak, "Tayvan konusundaki tutumumuz net. Diğer ülkelerin durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarını kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bugün online olarak katıldığı Karadeniz Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bölgede kendisini tehdit altında hisseden tüm uluslar için kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturulması gerektiğini belirterek, "Karadeniz'i Baltık Denizi gibi NATO denizine dönüştürmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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