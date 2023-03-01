Yunanistan'da tren faciası sonrası halk sokakta: Katliamdan sermaye sorumlu

Yunanistan’ın Larisa kentine bağlı Tembi bölgesinde iki trenin çarpışması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybetti.

Yaşanan felaketin ardından başkent Atina'da protesto gösterileri düzenlendi. Yapılan çağrılar sonucu sokağa çıkan halk, İtalyan şirketin önünden Meclis binasına yürüyerek sorumluların yargılanmasını talep etti. Eylemde "Biz insan yaşamından bahsediyoruz, siz kârlarınızdan!", "Katliamdan sermaye sorumlu", "Özelleştirmeler öldürüyor" sloganları atıldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İtalyan demiryolu şirketi önünde başlayan eyleme polis yoğun gaz bombalarıyla müdahale etti. Kitle engellemeye rağmen "Ey halk, tek yol mücadele ve direniş" sloganlarıyla Meclis'e yürüdü.

"Halk durdurmazsa katliamlar durmaz" pankartı taşınan eylemde "Özelleştirme halkın kanını akıtıyor" sloganı atıldı. Polisin müdahalesi Meclis önünde de devam etti.