Çavuşoğlu ile Lavrov arasında görüşme

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, “G-20 marjında Yeni Delhi’de Rus Mevkidaşım Lavrov’la görüştük. Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık” bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA