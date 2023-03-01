Çavuşoğlu ile Lavrov arasında görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Yeni Delhi'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Lavrov arasında görüşme

G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de görüştü.

Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, “G-20 marjında Yeni Delhi’de Rus Mevkidaşım Lavrov’la görüştük. Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık” bilgisini verdi. 

Kaynak: ANKA

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