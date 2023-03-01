HDP'li isimden 'aday' açıklaması: Dikkatle izliyoruz, stratejik bir konum alacağız

Altılı masada adaylık tartışmaları sürerken, HDP’den “Altılı masayı dikkatle izliyoruz” açıklaması geldi. HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, altılı masa adayının kendilerine yönelik tutumunu görmek istediklerini belirterek, “Stratejik bir konum alacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi ile toplanmaya hazırlanan altılı masada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin bir kez daha gündeme gelmesi gözleri HDP’nin aday çıkarıp çıkarmama kararına çevirdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın daha önce “HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek” açıklamasına karşın HDP’nin adaylıkla ilgili tutum belirleme çalışmaları sürüyor.

Adaylık gündemi ile bir araya gelen Seçim Koordinasyonu toplantısı sonrasında T24'ten Eray Görgülü'nün sorularını yanıtlayan HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, deprem sonrasında ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde durum değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Temel, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bileşenlerimiz, kurullarımızla tavrımızı, tutumuzu belirleyeceğiz. Dolayısıyla aday çıkarıp çıkarmama tartışmaları parti kurullarımızda yeniden ele alınıyor. Deprem sonrası ortaya çıkan gelişmeleri her boyutuyla da görmek istiyoruz. Muhalefetin de iktidarın da bu aşamada tutumunu takip ediyoruz. İki türlü hazırlığımız var, bileşenlerimizle yaptığımı değerlendirmeler sonucunda aday çıkarma fikri vardı, yeni değerlendirmemizde bu düşünce baskın gelirse, tüm sorunlara çözüm iddiası taşıyacak bir aday çıkmazsa elbette biz aday çıkaracağız.

“HER BIR AKTÖRÜN ÖYKÜSÜ BIZDE BILINIYOR”

Ama bir yandan da altılı masadaki tartışmaları da dikkatle izliyoruz. Orada geçen isimleri telaffuz ederek isimle ilgili tartışmalara şu aşamada girmek istemiyoruz. Altılı masadaki tartışmaları da dikkatle izliyoruz. Aday olarak gösterilecek aktörün partimiz HDP’ye ve ittifakımıza yönelik tutumunu da görmek istiyoruz. Kürt sorunu, adalet sorunu, deprem sonrası ortaya çıkan sorunlara yönelik yaklaşımını görmemiz gerekiyor. Bunlar netleştikçe bu çerçevede muhalefetin tutumu karşısında stratejik bir konum alacağız. Konuşulan isimler arasında yer alan her aktörün de tüm bu sorunlara, adalet sorununa, deprem sorununa Kürt sorununa, partimize ve ittifakımıza karşı nasıl bir yaklaşım geliştireceğinin öyküsü de bizde biliniyor ve öngörüyoruz zaten. İktidarın seçim takvimi ve muhalefetin tutumu karşısında stratejik bir konum alacağız.”

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