Yunanistan'da tren kazasında 40 kişi hayatını kaybetti: 1 kişi gözaltında

Yunanistan'da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 40 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü.

Atina’dan Selanik’e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edildi. Ülkede tüm bayraklar yarıya inerken Avrupa Birliği de bayrakları yarıya indirme kararı verdi.

ALTYAPI VE ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kostas Karamanlis, yaşanan felaketin ardından istifa etti. Basına açıklama yapan Karamanlis sorumluluğu aldığını söyledi. Karamanlis, "Haksız yere hayatını kaybeden insanların anısına asgari bir saygı göstergesi olarak bunu yapmayı görev sayıyorum" dedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Hükümetten bir kaynağın Larisa kentindeki bir tren istasyonunun müdürünün savcıya ifade verdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini verdiği öğrenildi. Bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre, savcı istasyon müdürüne kusurlu davranış suçlaması yöneltti. Polis yetkilisi, sanığın ihmal sonucu ağır yaralanmaya ve toplu ölüme sebep olmak suçlarının isnat edildiğini belirtti.

Polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre, istasyon müdürü kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek, kazanın teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini iddia etti

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, konuya ilişkin olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün ülke olarak yaşadıklarımız çok zor. Tarifi mümkün olmayan bir trajediden bahsediyoruz. Düşüncelerimiz her şeyden önce kurbanların yakınlarıyla. Kendilerine başsağlığı diliyorum. Şimdi bize düşen görev yaralıları tedavi etmek ve yanlarında olmaktır. Bundan sonra garanti edebileceğim bir şey var: Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve bir daha asla olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye kaydetti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bölge valisi Konstantinos Agorastos, SKAI televizyonuna konuşarak, “İlk dört vagon raydan çıktı ve ilk iki vagonu alevler sardı. İlk iki vagon tamamen yok oldu” dedi. Yaklaşık 250 yolcunun Selanik’e otobüslerle götürüldüğü belirtilirken itfaiye sözcüsü Vassilis Varthakogiannis de, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada “Yolcuların tahliyesi çok zorlu şartlarla devam ediyor” demişti.

Yunanistan’da 1972’de Larissa dışında iki tren çarpışmış ve 19 kişi yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’daki ren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.