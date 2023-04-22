Yunanistan'da seçimin startı verildi

Yunanistan’da 21 Mayısta yapılacak genel seçimlere resmen de start verildi.

T24'ten Stelyo Berberakis'in haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan Anayasa'sı gereğince 21 Mayıs seçimlerini resmen ilan etmek için Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou’yu ziyaret etti. Miçotakis, Yunan Cumhurbaşkanına, Bakanlar Kurulu'nun genel seçimlerin 21 Mayıs 2023’te yapılmasına yönelik alınan kararı tebliğ etti. Cumhurbaşkanının sembolik onayından sonra seçim tarihi, Yunan Parlamentosu'nun girişine asıldı ve Parlamento'nun seçimler nedeniyle dağıtıldığı duyuruldu.

Anayasa gereğince Parlamento'nun dağılmasıyla birlikte, seçimlerin tamamlanmasına kadar ülkede Başbakanlığı Yargıtay başkanlarından biri üstlenecek ve geçici hükümetin üyeleri açıklanacak.

Seçim tarihinin resmen ilan edilmesiyle siyasi parti liderleri, seçim kampanyalarını yürütmek amacıyla yapacakları ziyaretlere hazırlanmaya başladılar.

Nabız yoklamaları, yüzde 30’larda dalgalanan iktidardaki Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) önde bulunduğunu gösteriyor. Yüzde 25’lerde dalgalanan Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol "SYRİZA" ikinci; bu seçimlerde “kilit” parti rolü oynaması beklenen, Nikos Androulakis liderliğindeki sosyalist PASOK ise yüzde 10’larda dalgalanan oylarıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Ancak 21 Mayıs seçimleri “nisbi seçim” sistemiyle yapılacağından; hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için gereken yüzde 46.7 oranını tutturamayacağı ve bu nedenle seçimlerin Temmuz ayı başlarında, bu kez salt çoğunlukla tekrarlanması söz konusu.

İkinci seçimlerde ise bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için en az yüzde 38’i bulması gerekiyor.

Bu durumda ilk seçimlerde birinci gelecek partinin, ikinci seçimlerde yüzde 38’i yakalayabileceği varsayılıyor.

Ancak ikinci gelecek partinin de yüzde 38’i tutturabilmesi için yüzde 3 barajını aşıp parlamentoya girecek üçüncü; hatta daha küçük partilerle işbirliği yapma olanağı var.