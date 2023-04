Avustralya'nın 'Huysuz Virjin'i Barry Humphries hayatını kaybetti

Yıllar boyunca Dame Edna Everage karakterini canlandıran Barry Humphries, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Avustralyalı sanatçı, yıllarca Londra'da yaşadıktan sonra yakın zamanda ülkesine dönmüştü.

Birkaç gün önce kalça ameliyatı olan oyuncu, tedavi gördüğü Sidney Hastanesi'nde öldü.

Humphries son röportajında çok acı çektiğini söylemişti. Evde halıya takılarak düştüğünü anlatan Humphries geçen yıl tek kişilik şovu "The Man Behind the Mask" ile İngiltere'de tura çıkmıştı.

Humphries'in unutulmayan karakterlerinden biri de Sir Less Patterson'dı.

Oyuncu, "Dame Edna: The Royal Tour" ile Tony Ödülü'nü kazanmıştı.

Ünlü İngiliz komedyen Ricky Gervais de oyuncunun ölümünün ardından bir mesaj paylaşarak "Elveda Barry Humphries, seni komedi dehası" diye yazdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise "Barry Humphries, Dame Edna'dan Sandy Stone'a kadar süren bir yolculukla 89 yıl boyunca bizi eğlendirdi. O hale galaksideki en parlak yıldız. Harika bir zekâ, hiciv yeteneği vardı. Kesinlikle türünün tek örneğiydi. Hem yetenekliydi hem de yetenekliydi" diye yazdı.

Cristiano Ronaldo röportajıyla adından söz ettiren İngiliz televizyoncu Piers Morgan ise onun için "Harika derecede zeki, eğlenceli, cüretkâr, kışkırtıcı, yaramaz bir komedi dâhisi" ifadesini kullandı.

4 kez evlenen Humphries'in 4 çocuğu bulunuyordu.