Yeşiller'den NSU cinayetlerinin araştırılmasına destek veren vekile baskı

NSU cinayetlerinin aydınlanmasına yönelik Meclis'te bir Araştırma Komisyonu kurulması hususunda Sol Parti Meclis Grubu'nun önergesine partisinden bağımsız tek başına destek veren Yeşiller Parti eyalet Milletvekili ve partinin 'sol kanadını' temsil eden, 'antifaşizm' konularında uzman olan politikacı Miriam Block partisinin baskısı altında kaldı.

Hamburg eyaleti Sol Parti Meclis Grubu, NSU cinayetlerinin Kasım 2011'de kendini ifşa etmesinden bu yana NSU kompleksinin kapsamlı bir şekilde soruşturulması için 2015 yılında bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmiş, ancak bu talep diğer tüm parlamento grupları tarafından reddedilmişti.

Avrupa Postası'ndan Süheyla Kaplan'ın haberine göre; Hamburg eyalet Meclisi'nde önceki gün Sol Parti tarafından konu ile ilgili verilen önerge başta Sosyal Demokrat (SPD) ve Yeşiller koalisyon hükümeti üyeleri tarafından reddedilmişti. Mecliste 'NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu' kurulması yönünde Sol Parti'nin önergesine partisinden bağımsız tek başına 'evet' oyu kullanması, antifaşizm konusunda büyük mücadeleler veren politikacı Blok'u zor duruma düşürdü.



Hamburg'da yayınlanan yerel gazetelerin haberlerine göre, parti yönetimi tarafından Miriam Block'un tüm görevlerinden istifa etmeye zorlandığı kaydedildi.



Sol kökenli politikacının istifa etmeye zorlanmasının arka planında onun Hamburg'daki NSU cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin oylamada tek taraflı hareket etmesi gerekçe gösteriliyor. Block kendi parlamento grubunun önergesine değil, Sol Parti'nin önergesine destek vermişti.

Miriam Block Yeşiller parlamento grubunun bilim ve yüksek eğitim sözcüsüdür. Aynı zamanda Bilim Komitesi ve İçişleri Komitesinde de yer almaktadır. Şimdi Block'un tüm görevleri elinden alınmak isteniyor.

Son meclis oturumunda milletvekilleri 2001 yılında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün kurbanı olan meyve-sebze satıcısı Süleyman Taşköprü cinayetinin nasıl aydınlatılabileceğini tartıştı.

Sol Parti önergeyle bir Meclis Araştırma Komisyonu (PUA) kurulmasını talep ediyor. Yeşiller de yıllardır bunu talep ediyordu. Koalisyon ortakları SPD buna kesinlikle karşı çıktı ve parlamentoda kurulacak bir komisyonla bilimsel bir çalışma yapılmasını öneriyor.

Miriam Block dışında tüm Yeşiller partili milletvekilleri 'bilimsel bir çalışma yapılması' hususundaki önergeyi destekliyor.

'ÖNERGEYE REDDETMEYİ VİCDANIMLA BAĞDAŞTIRAMIYORUM'

Block ise twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Ciddi bir açıklama için alternatif bir yol bulamadığımız sürece Sol Parti'nin önergesini reddetmeyi vicdanımla bağdaştıramıyorum." dedi. Ve Block daha sonra gerçekten de Sol Parti'nin mecliste bir araştırma komisyonu kurulması yönündeki önergesine tek başına destek verdi.

Yeşiller Partisi'nden bir yetkili Alman Mopo gazetesine "Oylama sırasındaki davranışıyla parlamento grubuna ciddi bir zarar vermeyi kabul etti. Sonuç olarak, kendisi ile parlamento grubunun yürütme komitesi arasındaki güven önemli ölçüde sarsıldı' şeklinde demeç verdi.

Block'un Yeşiller'deki geleceğine ilişkin karar Pazartesi günü yapılacak parlamento grubu toplantısında verilecek.

DIE LINKE parlamento grubunun içişleri sözcüsü Deniz Çelik: "NSU'nun cinayet işlediği eyaletlerden sadece Hamburg'un hala bir meclis araştırma komisyonu kurmayı reddetmesi, sağcı şiddetin tüm kurbanlarının yüzüne atılmış bir tokattır. Hamburg'da devlet kurumları iki kez başarısız olmuştur: Taşköprü cinayetinin soruşturulmasında ve ardından NSU cinayetlerinin reddedilmesinde. Irkçı şiddetin kurbanlarına ve yakınlarına onların sorularını yanıtlamak ve kaybolan güvenini yeniden kazanmak borcumuz var." şeklinde açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hamburg Sol Parti, NSU'nun Kasım 2011'de kendini ifşa etmesinden bu yana NSU kompleksinin kapsamlı bir şekilde soruşturulması için 2015 yılında bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmiş, ancak bu talep diğer tüm parlamento grupları tarafından reddedilmişti.

Konuya yönelik Deniz Çelik: "Senato her şeyin soruşturulduğunu iddia ediyor ancak bu düpedüz bir yalandır, cevaplanmamış çok sayıda önemli soru var. Güvenlik makamlarının ihmalleri ve karıştığı işlerle yüzleşmek ve bundan siyasi sonuçlar çıkarmak bizim siyasi sorumluluğumuzdur." açıklamasını yapmıştı..

Kaynak: Gerçek Gündem