Yunanistan'da kabine değişikliği

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı doğrultusunda kabine değişikliğine gidildi. Sağlık Bakanı, Vatandaşı Koruma Bakanı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Sağlık Bakanı oldu.

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Yunanistan'da kabine değişikliği

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Sağlık, Vatandaşı Koruma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Eğitim, Din ve Spor Bakanlıklarında değişime gidildiğini açıkladı.

Kabine değişikliğiyle, Vatandaşı Koruma Bakanı olarak Yannis İkonomu'nun yerine, mevcut Sağlık Bakanı Mihalis Hrisohoidis görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adonis Yeorgiadis ise yeni Sağlık Bakanı oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yeorgiadis'in yerine, Eğitim, Din ve Spor Bakan Yardımcısı Domna Mihailidu görevlendirildi.

Yanna Litrivi ise Mihailidu'dan boşalan yere getirildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararıyla yapılan değişiklik sonrası yeni kabine üyeleri yarın yemin ederek göreve başlayacak.

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