FHKC'den İran'daki patlamaya ilişkin açıklama: Bu misilleme niteliğindeki terör saldırıları 'Direniş'i zayıflatamayacak

FHKC, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen çifte patlamayla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

FHKC'den İran'daki patlamaya ilişkin açıklama: Bu misilleme niteliğindeki terör saldırıları 'Direniş'i zayıflatamayacak

Filistinli direniş örgütlerinden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi(FHKC), İran'da meydana gelen patlamalar sonrası bir duyuru paylaştı.

ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde Kirman şehrinde yapılan anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi.

Ardı ardına gelen patlamaların terör saldırısı olduğu öne sürülürken, patlamaların Süleymani'nin mezarının yakınlarında olduğu bildirildi.

Patlamalarda 170 kişinin yaralandığı bildirilirken, ölü sayısının 73'e çıktığı eklenmişti.

FHKC, patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Kirman şehrinde düzenlenen saldırıları kınadı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Suçlu siyonist oluşum, onun korkak cani liderleri, Batı'daki müttefikleri ve bölgedeki uşakları, birden fazla alanda yaşanan sağlam direnişe karşı içinde bulundukları krizden ve içine düştükleri yenilgi bataklığından kurtularak, tüm bölgeyi bölgesel bir çatışmaya, kan denizine sürüklemeye çalışıyorlar. Sivillere yönelik bu misilleme niteliğindeki terör saldırıları, Direniş'i veya İran Cumhuriyeti'nin direnişi destekleme ve özellikle Filistin halkının yanında olma görevini yerine getirme konusundaki ısrarını zayıflatamayacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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