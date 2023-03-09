Yunanistan'da bir polis protestoculara destek verdi: 'Sizinleyiz'

Yunanistan dün uzun yıllardan sonra kitlesel protesto eylemlerine tanıklık etti. Tempi'de 57 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tren kazasına tepki gösteren eylemciler, birçok kentte sokağa çıktı. Başta Atina olmak üzere, birçok kentte hükümet ve özelleştirme politikaları protesto edildi.

Gazete Duvar'dan Nikolas Stelya'nın haberine göre, Kitlesel katılımın olduğu eylemler sürerken, Yunanistan'da bir polisten göstericilere yönelik çarpıcı bir mesaj gündeme yansıdı. Eylemler sürerken, bir polis sosyal medya aracılığı ile protestoculara "Sizinleyiz" mesajını gönderdi. Mesaj kısa süre içerisinde sosyal medyada 'viral' oldu. Sosyal medya kullanıcıları, dayanışma mesajı için teşekkürlerini sunarken konuyu gündemine taşıyan medya kuruluşları, henüz polis hakkında herhangi bir işlemin başlatılmadığını, aksine sosyal medyadaki iletide dillendirilen görüşün polis camiasının büyük kesimi tarafından benimsendiğini yazdı.

"Newsit" isimli haber sitesinin ilgili haberine göre Tiktok hesabından paylaşım yapan polis, kendisinin ve meslektaşlarının tren kazasını protesto edenlerin "yüzde 1000 yanında olduğunu" kaydetti. Polisi memuru iletisinde, dünkü protesto eylemlerine olan kitlesel katılıma dikkat çekti. Polis, "Bilmenizi isteriz ki yüzde 1000 yanınızdayız, keşke üniformalı insanlar olarak biz de benzer bir şey yapabilseydik, ama maalesef bunu yapmamıza izin vermiyorsunuz. Bu anayasaya aykırı, buna izin verilmiyor. Benzer bir şey yapmamıza izin verilmemesi size karşı olduğumuz anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Barışçıl protesto çağrısında bulunan polis, şöyle devam etti: "Barışçıl bir şekilde yürümek benim açımdan en iyisi. Ve bunu yaptığınız için sizleri tebrik ediyorum. Dışarı çıkıp bir şeyleri yakmak ya da polis memurlarını dövmek, kaybedilen canların acısını nasıl hafifletebilir anlayamıyorum. Umarım her şey yolunda gider."

'MİÇOTAKİS, TEK BAŞINA HÜKÜMET 'BAHSİNİ' KAYBETTİ'

Yunanistan genelinde protestolar devam ederken ve grev dalgası yayılırken, hükümete yakın duran "Mega" televizyonu dün akşam önemli bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Dün akşam saatlerinde yayımlanan haber programında Mega, Tempi'deki tren kazası sonrasında yapılan anketlerden çıkan sonucu yayınladı.

Muhafazakar Kiriakos Miçotakis hükümetine yakın duran basın kuruluşuna göre, tren kazası sonrasında yapılmaya başlanan ve hala sonuçları açıklanmayan anketler, Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar bahsini kaybettiğini gösteriyor. Mega'ya göre, muhafazakar iktidar tren faciası nedeniyle kan kaybederek tek başına iktidar hedefinden uzaklaşıyor.

'SEÇİMLER 14 MAYIS'TA DÜZENLENEBİLİR'

Komşu ülkede, parlamento seçimlerinin yeni seçim sistemine göre mayıs ya da haziran aylarında gerçekleştirilmesi gündemde. Bazı medya kuruluşlarına göre 14 Mayıs tarihi de hükümetin üzerinde durduğu bir seçenek olarak öne çıkıyor.