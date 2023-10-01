Yunanistan'da belediye başkanı sel mağduruna tokat attı

Volos Belediye Başkanı Ahileas Beos, selde gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek bölgedeki durumu protesto eden bir yerel sakine tokat attı.

Yunanistan'da belediye başkanı sel mağduruna tokat attı

Yunanistan'da ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya kalan Volos kentinin Belediye Başkanı Ahileas Beos ile gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek bölgedeki durumu protesto eden bir yerel sakin arasında tartışma yaşandı. Beos, sel mağduru olduğu belirtilen kişiye tokat attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, belediye başkanı dönüp kafasına vurmadan önce eylemcinin "Sana oy veren elim kesilsin" diye bağırdığı duyuldu. Beos, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Verdiğim tepki, bir ay boyunca uykusuz kalmamın sonucudur" dedi.

NE OLMUŞTU?

28 Eylül'de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasarlara yol açmıştı. Birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle birçok yol da trafiğe kapatılmıştı. Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.

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