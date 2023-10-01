Brezilya Amazonları'nda son bir haftada 100'den fazla ölü yunus bulundu

Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığının finanse ettiği Mamiraua Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ölü yunusların tamamının Tefe Gölü'nde bulunduğu ifade edildi.

Bölgede son bir haftada 100'den fazla yunusun ölümünün "olağandışı" olduğu vurgulanan açıklamada, uzmanların bu olayı kuraklıkla ve Tefe Gölü'ndeki su sıcaklığının yer yer 39 dereceyi aşmasıyla bağlantılı olarak değerlendirdiği belirtildi.

Mamiraua Enstitüsü araştırmacılarından Andre Coelho, yaptığı açıklamada, bölgedeki yunusların başka nehirlere nakledilebileceğini ancak bunun çok güvenli olmadığını söyledi.

Coelho, "Hayvanları doğaya salmadan önce sudaki toksinleri veya virüsleri tespit etmek önemli." ifadesini kullandı.

AMAZON KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYOR

El Nino hava olayları kaynaklı kuraklıkla boğuşan Amazon yağmur ormanları, önemli ölçüde yağış eksikliği yaşıyor.

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yaşanılan kuraklık tehlikesinden 500 bin kişinin olumsuz etkilenebileceği bildirilmişti.

Amazonlarda kuraklık, iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ilişkin her fırsatta açıklamalarda bulunan Devlet Bakanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bölgeye 20 milyon dolar kaynak sağlayacağı açıklanmıştı.