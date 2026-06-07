Yunanistan'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2026
YUNANISTAN https://t.co/qOkBPQrYO4
07.06.2026, 13:02:46 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 5.7 km#Kandilli
ATİNA VE ÇEVRESİ SALLANDI
Merkez üssü olarak Halkida kentine yakın noktada meydana gelen deprem, başkent Atina ve Volos kentlerinden de hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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