Yunanistan'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Yunanistan'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem
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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ATİNA VE ÇEVRESİ SALLANDI

Merkez üssü olarak Halkida kentine yakın noktada meydana gelen deprem, başkent Atina ve Volos kentlerinden de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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